وأكد سلطان النيادي، الذي عبر عن حبه لرياضة الجوجيتسو التي يحرص على ممارستها منذ أعوام، أن هذه الرياضة ساعدته بشكل كبير في الإعداد لمهمته في الفضاء.

وقال إن الانضباط والتركيز والقدرة على التكيف التي اكتسبتها من الجوجيتسو "لا تقدر بثمن بالنسبة لي في محطة الفضاء الدولية. حتى في الجاذبية الصغرى، فإن الحركات والأوضاع التي تعلمتها على الأرض تخدمني جيدًا هنا".

وكان بث مباشر لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، على منصة "يوتيوب"، وثق خروج رائد الفضاء الإماراتي من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وقبل أكثر من شهر، انطلق سلطان النيادي ضمن فريق "كرو-6" في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.