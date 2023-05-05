ويقدم المهرجان 20 جائزة للأفلام الفائزة في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية والفيلم الخليجي، إضافة إلى 6 جوائز لمسابقة السيناريو غير المنفذ، و6 منح لدعم مشاريع سوق الإنتاج، وفق "رويترز".

وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم القصير "سليق" للمخرجة السعودية، أفنان باويّان، وهو من نوعية "ستوب موشن أنيميشن"، كما كرّم كل من المنتج السعودي صالح الفوزان والكاتب السينمائي البحريني أمين صالح.

وقالت مخرجة فيلم الافتتاح قبل عرضه: "يتناول الفيلم قصة سيدة كبيرة في السن تعيش وحيدة في مدينة جدة القديمة ويقع حادث في مطبخها يجعل كل الجيران يتعاونون معها للتعامل مع الأمر".

وأضافت: "سعيدة لأن هذه أول مرة يُفتتح مهرجان عربي بفيلم أنيميشن، وأتمنى أن يلفت هذا انتباه الناس إلى هذه النوعية من الأفلام والأفكار التي يمكن طرحها من خلال هذا القالب".

ويخصص المهرجان قسما لأفلام الواقع الافتراضي يشمل 8 أفلام كما يشمل البرنامج الممتد حتى 11 مايو ورشا تدريبية عن (علاقة المخرج والممثل) و(الإنتاج المشترك بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا) و(مهمة وفرص المنتج بين التمويل والتوزيع).

وتنظم المهرجان جمعية السينما بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) ودعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.