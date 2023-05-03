وشدد بيان الديوان الملكي المغربي أن "الملك محمد السادس أمر بجعل هذه العطلة مؤدى عنها؛ على غرار فأول محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية".

وأصدر العاهل المغربي، وفق المصدر، توجيهاته إلى رئيس الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي.

ويأتي هذا القرار، حسب الديوان الملكي، "تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية".