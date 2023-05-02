ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية، فإن أدريان كيو البالغ من العمر 37 عاما، وجد صعوبة في النزول من الطائرة، بعد هبوطها في مطار غوتنبرغ لاندفيتير السويدي.

وذكر أدريان أنه لاحظ غياب أي مساعدة على الهبوط، فوجد نفسه مجبرا على سلم الطائرة على الزحف والاعتماد على ذراعيه وساقيه.

ويحتاج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لمصاعد هبوط وصعود إلى الطائرة.

وأوضح كيو أنه "دفع مبلغا إضافيا مقابل الحصول على أولوية الهبوط، لكنه عانى تأخيرا غير مقبول" في المساعدة بعد وصول الطائرة.

وأضاف: "بعد الوصول، أبلغت بأن الأمر سيستغرق ساعة واحدة على الأقل قبل أن يتمكنوا من جلب المصعد. لكنني كنت في حاجة ماسة لدخول المرحاض، لم يكن لدي أي خيار سوى الزحف".

وتابع: "أراد أخي مساعدتي لكن الأمر لم يكن آمنا. في نهاية المطاف، وصلت إلى نهاية الدرج وصعدت على كرسي متحرك".

ودعا كيو المطارات وشركات الطيران إلى اتخاذ مزيد من الخطوات للأشخاص ذوي الهمم.

وذكر متحدث باسم "رايان إير" لـ"سكاي نيوز"، أن المساعدة الخاصة في المطار تتم إدارتها من قبل طرف ثالث وليس من جانب شركة الطيران.

وأضاف: "نأسف لأن مطار لاندفيتر فشل في تقديم مساعدة خاصة لهذا الراكب".

كما علق المطار على الواقعة، بالاعتذار عما حصل، وقال إن التأخير حدث بسبب حالة طبية طارئة أخرى.