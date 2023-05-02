وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الأشخاص الذين اشتروا منتجات معينة من هذه الحلويات تم تحذيرهم بعدم تناولها، وبدلا من ذلك إعادتها لاسترداد أموالهم.

التحذير أصدرته وكالة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، وقالت إن الأمر يتعلق بحلوى "Crunchie" و"Daim" و"Flake" و"Dairy Milk Buttons" و"Dairy Milk Chunks 75g" و"Cadbury Heroes".

وأضافت أن تاريخ صلاحية الأنواع المسحوبة هي 17 مايو بالنسبة لـ"Crunchie" و"Flake"، و18 مايو لباقي الحلويات.

وتمد "مولر" مئات المتاجر بالمنتجات في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وسويسرا وهنغاريا والنمسا وكرواتيا.

ما هي الليستيريا؟

• الليستيريا جنس بكتيري يضم عدة أنواع تنقل بالغذاء، وتشكل خطرا لا سيما على الحوامل وكبار السن والمصابين بضعف أجهزة المناعة. وتشيع هذه العدوى في منتجات الحليب غير المبسترة.

• وفق موقع "مايو كلينيك"، فإن الأصحاء لا يتأثرون بهذه العدوى، لكن الفئات المذكورة سلفا قد تكون معرضة لمخاطر جمة.

• من أعراض الإصابة بها، الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والغثيان والإسهال.

• في حال انتشرت الليستيريا في الجهاز العصبي، قد تتحول الأعراض إلى الصداع وتيبس الرقبة والتشوش، أو التغيرات في الانتباه وفقدان التوازن والتشنجات.