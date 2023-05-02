وكان درويش قد شارك عام 2021 في مسلسل "إلا أنا.. ويبقى الأثر"، وخلاله تم الإعلان عن وفاته المفاجئة، من قبل شقيقه في المسلسل، الممثل كريم محجوب، عبر موقع فيسبوك، في طريقة طبق الأصل لإعلان خبر وفاته في الحقيقة.

في الحقيقة، تماما مثل المسلسل، أعلن هاني درويش، شقيق مصطفى درويش، الإثنين، عبر موقع فيسبوك وفاة شقيقه بشكل مفاجئ، ما نتج عنه صدمة كبيرة في الوسط الفني والرأي العام في مصر.

مؤلفة المسلسل تكشف الكواليس

كاتبة سيناريو وحوار مسلسل "إلا أنا.. ويبقى الأثر"، أماني التونسي، كشفت لموقع "سكاي نيوز عربية" كواليس قصة وفاة مصطفى درويش في المسلسل ورد فعلها حينما حدثت في الواقع قائلة:

مصطفى درويش كان يقوم بدور رجل أعمال شاب اسمه إيهاب في المسلسل، ومات بشكل مفاجئ.

حينما تم عرض هذا الدور على مصطفى كان فرحا به جدا ولم يتخوف من مسألة وفاته في المسلسل.

الدور حقق تفاعلا كبيرا مع الجمهور وقت عرض المسلسل، ومصطفى وضع صورة وفاته بالمسلسل على فيسبوك وعليها نعي وشريط أسود.

تم تداول الصورة بشكل كبير وقتها فتواصلت معه وأقنعته بأن يحذف تلك الصورة لأنها فأل ليس جيد عليه، وبعد محاولات اقتنع وحذفها من صفحته في فيسبوك.

هناك أعمال درامية كثيرة تطابقت قصتها مع قصة وفاة أبطالها في الواقع، إلى حد يصفه البعض بالتنبؤ.

طبعا لم أخاف من فكرة أن ما كتبته حدث في الواقع، لأن كل شيء بيد الله، ولكنني حزنت بشدة لوفاة مصطفى درويش لأنه كان طيبا وخلوقا.

من جانبه قال الممثل كريم محجوب الذي أدى دور شقيق مصطفى درويش في المسلسل، أنه لا يمكن القول إن المسلسل تنبأ بوفاة مصطفى، فالفن لا يتنبأ بوفاة إنسان ولكن يمكن أن يتنبأ مثلا بمستقبل الحياة والحالة العامة في البلد أو العالم او للناس.

وأضاف محجوب لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأعمال الدرامية يمكن أن تتنبأ بالتغيرات الاجتماعية أو السياسية التي يمكن أن تحدث، أو تحذر من سلوك او ظواهر معينة تتضخم ويمكن أن تؤدي لكوارث.

وتابع أن مسألة تطابق قصة المسلسل مع وفاة مصطفى درويش في الواقع هي حالة غريبة غير مفهومة لا يمكن وصفها، وهي مفارقة من مفارقات الدنيا، ورسالة من الله للإنسان كي يتعظ ويتدبر ويعلم أن الموت يأتي في أي لحظة وبدون سابق إنذار.

وأوضح أنه ظل لفترة لا يصدق وفاة مصطفى درويش، وشعر بأن أحداث المسلسل الدرامي تتكرر أمامه في الواقع، وظن أن المسألة مجرد شائعة حتى تم تأكيد الخبر من شقيق مصطفى ونقابة المهن التمثيلية.