وقالت نقابة الكتاب الأميركيين إن 11500 كاتب سيناريو سيشاركون في الاعتصام، الثلاثاء.

وفشلت المفاوضات بين الاستوديوهات والكتاب، التي بدأت في مارس، في الوصول إلى تعاقدات جديدة قبل انتهاء التعاقدات الحالية للكتاب بعد منتصف الليل بقليل، في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ الثلاثاء.

وأبلغت النقابة أعضاءها بضرورة التوقف عن كتابة السيناريو على الفور.

وصوت مجلس إدارة نقابة الكتاب الأميركيين بالإجماع على الدعوة إلى الإضراب، الذي سيبدأ في منتصف الليل، وقالوا إن الكتاب يواجهون "أزمة وجودية".

وأشار تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، وهو الاتحاد التجاري الذي يتفاوض نيابة عن الاستوديوهات وشركات الإنتاج، في وقت متأخر من الإثنين إلى أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق قبل انتهاء صلاحية العقد الحالي.