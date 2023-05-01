ماذا تقول التوقعات؟

من المتوقّع أن يتغيّر ربع الوظائف عالميا، خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقرير مستقبل الوظائف، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.



ووجد التقرير نفسه أن:

• أصحاب العمل يتوقعون إنشاء 69 مليون وظيفة جديدة، بحلول عام 2027، مقابل إلغاء 83 مليون وظيفة. ويعني ذلك أن 14 مليون وظيفة ستختفي، في جميع أنحاء العالم، خلال هذه الفترة.

• يتصدّر متخصصو المركبات المستقلة والكهربائية قائمة الوظائف الأكثر والأسرع نمواً، مع توقّعات بنمو أكثر من 40 بالمئة، في السنوات الخمس المقبلة.

• يليهم، بفارق بسيط، متخصصو الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والمتخصصون بحماية البيئة.

أما أبرز الوظائف التي ستشهد أسرع معدّل تراجع، فهي:

• موظفو المصارف مع انخفاض يقدّر بـ40 بالمئة.

• يليهم السكرتارية الإدارية والتنفيذية والمحاسبة، ومسك الدفاتر وكتبة الدوريات، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي الخسائر المتوقعة للوظائف في العالم.

في ميزان العمل والبطالة: هناك أكثر من 3 مليارات و300 مليون عامل، في جميع أنحاء العالم.

في المقابل، يتوقع أن تصل البطالة، هذا العام، إلى 208 ملايين شخص.