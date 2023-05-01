اكتُشف سر آخر من أسرار لوحات الرسام العالمي ليوناردو دافنشي، وهذه المرة في الألوان الزيتية التي كان يستخدمها، فما هو السر الذي كان السبب في بقاء ألوانها زاهية دون ولا تتغير؟.