وفي هذا السياق، ظهرت مبادرة "حنين"، والتي تهدف لجمع شمل المفقودين بذويهم من خلال تحليل "DNA"، حيث أطلق المبادرة كل من المهندس محمد حمام أبو العلا، والأستاذة بجامعة جنوب الوادي، تيسير الأمير، وهبة حمام، وهي مديرة لإحدى الأكاديميات التعليمية.

المهندس محمد حمام أبو العلا وهو أحد مؤسسي مبادرة حنين، أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الهدف إيصال كل المفقودين بأسرهم، من خلال عمل تحليل "DNA" لهم ومطابقتها للتأكد من صلة القرابة، موضحا أن: