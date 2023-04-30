وكان هذا الفيل المسمى "أريكومبان" معروفا باقتحامه متاجر الأرز والحبوب في ولاية كيرالا في جنوب الهند.

وأوردت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن فريقا مؤلفا من 150 مسؤول غابات أمسك السبت بالفيل الذي قاوم عملية "القبض عليه" حتى بعد إصابته بخمس طلقات مهدئة.

وبعد الإمساك به، رُبطت ساقاه وغطّيت عيناه بقطعة قماش، ثم دفع بواسطة 4 أفيال كومكي، وهي أفيال مدربة تستخدم للقبض على أفيال أخرى، إلى داخل شاحنة.

ثم زوّد بطوق يعمل بنظام تحديد المواقع (جي بي إس) ونقل إلى محمية، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المسؤولون الإمساك بالفيل الذي يعتقد أنه يبلغ 30 عاما.

فقد أطلق على "أريكومبان" طلقات مهدئة في العام 2017 لكنه تمكن من الفرار.

والشهر الماضي، أقام المسؤولون متجرا وهميا للأرز والحبوب لجذب الفيل، لكن المحكمة أوقفت هذه الخطة، وفق الصحيفة.

ووفقا للحكومة، تعد الهند موطنا لأكثر من 60% من الأفيال الآسيوية البرية.

وبحسب آخر تعداد للفيلة في العام 2017، بلغ عدد الأفيال في الهند 29,964.