وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء الماضي بولاية ماهاراشترا الهندية، وبالتحديد بالقرب من منجم فحم في منطقة "شاندرابور".

وأوضحت أن الضحية يدعى بابو دانكومار ياداف ويبلغ من العمر 36 عاما، ويشتغل في منجم ماجري للفحم التابع لشركة وسترن كول فيلد.

ويظهر الفيديو بابو وهو يغادر مكان عمله، قبل أن تفاجئه صاعقة قوية، أسقطته على الأرض فورا.

وفي منطقة جادشيرولي بولاية ماهاراشترا، توفي زوجان وطفلاهما بسبب صاعقة قوية ضربتهم، يوم الإثنين الماضي، لحظة ركوبهم دراجة نارية.

ويحذر الخبراء من مخاطر صواعق الرعد والبرق، حيث يشددون على ضرورة تجنب البقاء في الخارج والوقوف في الأماكن المرتفعة.