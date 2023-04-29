وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن ديلون ريفز، البالغ من العمر 13 عاما، نال الثناء على "تصرفه الاستثنائي والشجاع"، بعد إنقاذه حافلة مدرسية كانت تقل عشرات الأطفال في منطقة ديترويت في ميشيغان الأميركية.

ويظهر الفيديو، الذي صورته كاميرا مراقبة يوم الأربعاء الماضي، لحظة إغماء السائقة، ونهوض المراهق من مقعده للسيطرة على مقود الحافلة، التي كان على متنها نحو 70 طفلا في طريق مزدحم.

وتمكن ديلون من إيقاف المركبة في منتصف الطريق باستخدام فرامل اليد، حسب ما كشف المسؤول عن المدارس الرسمية في المنطقة، روبرت ليفرنوا.

ويسمع في الفيديو التلاميذ وهم يصرخون من الخوف، بينما يتولى ريفز السيطرة على الحافلة ويطلب منهم الاتصال برقم هيئة الإنقاذ في حالات الطوارئ.

وقال ليفرنوا: "خلال 35 عاما من التعليم، كان هذا تصرفا غير عادي.. تصرف شجاع ونضج من جانب الطفل".

من جهته، ذكر والد ديلون: "حصلنا على بطل صغير"، وأضاف مازحا: "إنه سائق جيد".

يشار إلى أنه تم نقل سائقة الحافلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.