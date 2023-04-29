وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الحادثة وقعت في الهند.

وأظهرت لقطات فيديو أن المرأة قرّبت قرن الموز من فم الفيل العملاق، وكانت الابتسامة تعلو وجهها دون أن تدري ماذا ينتظرها، وسُمعت وهي تقول: "ما أروعه".

وقالت الصحيفة إن الفيل بدا غاضبا لأن المرأة كانت تلعب معه.

وعندما اقترب الفيل منها خطوة ابتعدت عنه خطوة، لكن الوقت كان قد فات إذ باغتها بضربة قوية من خرطومه رمتها بعيدا عن الأرض قبل أن تسقط عليها.

ولم يتضح على الفور طبيعة إصابة المرأة من هذه الضربة.

وقالت "ديلي ميل" إن موظفا في هيئة الغابات الهندية هو الذي نشر فيديو الحادثة، علما بأنه يعتاد نشر الفيديوهات عن الحياة البرية.

وكتب تعليقا على الفيديو: "لا يمكنك خداع الفيل حتى لو روضته، فهو أكثر الحيوانات ذكاء في الأسر".