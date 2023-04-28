استقال رئيس هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ريتشارد شارب، الجمعة، بعد تقرير وجد أنه فشل في الكشف عن تضارب محتمل في المصالح بشأن دوره في ترتيب خط ائتماني عام 2021 لبوريس جونسون، الذي كان رئيس وزراء المملكة المتحدة في ذلك الوقت.