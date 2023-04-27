وكتبت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، عبر حالة "ستوري" على صفحتها على إنستغرام "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده (هذا) كلام ربنا في الزواج والطلاق".

وأضافت بوسيل "لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب".

من ناحيته، أعاد الفنان المصري نشر "الستوري" عبر صفحته على موقع إنستغرام أيضا.

وعلق تامر في إنستغرام قائلا إن عشرة 12 عاما ليست بالهينة، معربا عن تمنيه الخير لزوجته السابقة، ثم أضاف "سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

وتزوج حسني وبوسيل سنة 2012، وأنجبا ثلاثة أبناء منذ ذلك الحين.