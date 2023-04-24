في حادثة طريفة، أقدم الصحفي الأردني فادي الشواهين على تقديم العيديات لأبنائه وأبناء شقيقاته بعد دمغ أصابعهم بالحبر "الانتخابي" من أجل النزاهة ودرءا لـ"الفساد" حتى لا يتمكن أي منهم من الظفر بالعيدية مرة أخرى.