تحظى الأجبان بمكانة خاصة لدى الكثير من الأشخاص، خاصة أنها من أكثر المنتجات الغذائية انتشارا، كونها تدخل في الكثير من الوصفات الشهية، إلا أن الطريقة التي تصنع بها بعض هذه المنتجات، وتحديدا جبنة الـ"بارميزان" الشهية، شكل صدمة لكثيرين.