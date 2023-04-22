ونشر لمجرد صورة على إنستغرام وهو يرتدي الزي التقليدي المغربي إلى جانب أفراد عائلته، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وكان لمجرد قد نال السراح المؤقت، يوم الخميس، بعدما كان يقبع في السجن بسبب قضية اغتصاب.

وكتب الفنان المغربي الشهير أنه يشكر كل من دعا له في كربته، قائلا إنه قرأ ما كتبه المتضامنون حتى بكى من كثرة الفرح، بحسب تعبيره.

وأبدى سعادته بنيل فرصة قضاء العيد مع الأهل، ثم كتب قائلا لمعجبيه: ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحة: أنا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة".

وقال إنه يعلن بشكل رسمي عن تاريخ طرح الكليب الجديد "آش اخبارك" في 4 مايو المقبل، وهو من ألحان وكلمات وتوزيع جلال الحمداوي.

وكان لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية.

وتقدّم المغني المغربي باستئناف للحكم الصادر في حقه، حسب ما أعلن محامياه ومصدر قضائي.