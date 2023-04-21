كشف تحد منتشر بشكل كبير بين رواد تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" عن نقطة ضعف خطيرة في سيارات "كيا وهيونداي" في الولايات المتحدة، مما عرّضها لسرقات كبيرة، ودعت السلطات إلى استدعاء ملايين السيارات من هذين الطرازين لإصلاح العيب التقني.