أعلن مجمع الفقه السوداني في بيان له بأن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في البلاد التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، سقط فيها مئات القتلى وسط المدنيين.