ويُعرف التيرانوصور ركس اختصارا باسم تي ركس.

ويصل ارتفاع الهيكل العظمي تي.آر.إكس-293 ترينتي إلى 3.9 متر وطوله 11.6 متر، وهو مؤلف من 293 عظمة من ثلاثة تيرانوصورات ركس عثر عليها بين عامي 2008 و2023 في ولايتي مونتانا ووايومنج الأميركيتين.

وعرض مشتر لم يُكشف عنه السعر الفائز في المزاد وهو 4.8 مليون فرنك سويسري أي أقل من التقدير الذي تراوح بين خمسة وثمانية ملايين فرنك سويسري لكن السعر الإجمالي ارتفع بعد إضافة علاوة المشتري ورسوم دار مزادات كولر ووصل إلى 5.5 مليون فرنك سويسري.

وقالت كولر، وهي أكبر دار مزادات في سويسرا، في بيان إن هذه هي المرة الأولى في أوروبا والمرة الثالثة على مستوى العالم التي يتم فيها عرض هيكل عظمي كامل لديناصور تي ركس بجودة استثنائية في مزاد.

وأكثر من نصف عظام الهيكل العظمي أصلية والباقي بدائل مصنوعة من الجص وراتينج الإيبوكسي.

وبيع هيكلان آخران لتي ركس عثر عليهما في أميركا الشمالية وهما الهيكل سو الذي بيع بسعر 8.4 مليون دولار عام 1998 وستان بسعر 31 مليون دولار عام 2020.