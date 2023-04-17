وفي مقطع فيديو نشره سلطان النيادي على حسابه في تويتر، ظهرت المدينة المنورة من الفضاء، فيما علق عليه بالقول: "هذه المدينة المنورة.. مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي منورة بأهلها وناسها".

ثم انتقل بكاميرته لتصوير مدينة جدة، قائلا: "هذه مدينة جدة.. عروس البحر الأحمر".

وبعد ذلك، وثق رائد الفضاء الإماراتي مشهدا فريدا، حيث ظهر المسجد الحرام في مدينة مكة من الفضاء.

وقال: "الذي بجوارها (جدة) هو بيت الله الحرام، مهبط الرسالة على صاحبها عليه الصلاة والتسليم (النبي محمد)، وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء".

واختتم حديثه بالقول: "منظر ولا أروع. المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة.. من أروع ما شاهدت".

وأرفق النيادي مقطع الفيديو الذي نشره، بتعليق جاء فيه: "من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة".

وتابع: "إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية".