ويضيف أميرول لموقع "سكاي نيوز عربية": "في كل عام ننتظر قدوم رمضان باهتمام شديد، يتطلع ‏الجميع إليه ونستمتع بكل لحظة في أيامه، فهو أشبه بموسم احتفالي لأبناء بروناي، ولدينا الكثير من ‏العادات المميزة التي نحرص عليها طوال الشهر الفضيل".‏

وتقع بروناي بين إندونيسيا وماليزيا، ولا يزيد تعداد شعبها عن نصف مليون نسمة. تأسست عام ‏‏1368 ومرت بفترات عصيبة قبل الحصول على استقلالها من بريطانيا عام 1984، وعاصمتها "بندر سري ‏بكاوان" كما تعد السلطنة إحدى أغنى الدول الإسلامية.‏

ويتابع الشاب العشريني لموقع "سكاي نيوز عربية": "عقب رؤية هلال رمضان يتجه الجميع إلى المساجد ‏الكبرى في بروناي من أبرزها السلطان عمر علي سيف الدين وجامع السلطان حسن البلقيه لأداء صلاة التراويح، وفي اليوم التالي مباشرة تظهر معالم الشهر الكريم بصورة أكبر".‏

إجازة رسمية

ويقول أميرول لموقع "سكاي نيوز عربية": "يحصل الجميع على إجازة رسمية من العمل في الأيام الأولى من ‏رمضان، وتنتشر أكشاك الطعام في مواقع مختلفة بأنحاء البلاد لتقديم الوجبات للصائمين، كما يظهر ‏مدفع الإفطار وسط العاصمة بينما تمنع الدولة استخدام الألعاب النارية".‏

ويؤكد أميرول لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مائدة الإفطار في رمضان تشهد الكثير من الأطعمة اللذيذة، على ‏حد وصفه، مثل الطعام التقليدي في بروناي وهو "الأمبويات" المكون من عصيدة تستخرج من جذوع ‏نخيل الساغو بجانب أطباق اللحوم والأسماك بينما تضم وجبة السحور الدسمة الأرز والدجاج.‏

هدية السلطان

ويردف أميرول لموقع "سكاي نيوز عربية": "ومن الأشياء الممتعة أثناء شهر رمضان قيام الحاكم حسن ‏البلقيه بتوزيع هدية على كل مواطن وهي علبة تسمى (الكورما) تحتوي على تمور غالية الثمن بجانب تبرعه ‏مع عائلته بالأموال لصالح دور الأيتام الموجودة في البلاد".‏

ويعيش الشاب المصري أحمد زيدان في بروناي منذ سنوات، ليرى الكثير من تلك العادات المختلفة، من ‏بينها فتح أبواب قصر السلطان أمام الشعب طوال شهر رمضان للحصول على وجبات الإفطار ومبالغ مالية ‏في سنوات سابقة قبل انتشار وباء كورونا المستجد الذي تسبب في اختفاء تلك العادة.‏

ويسترسل زيدان لموقع "سكاي نيوز عربية": "من الأشياء اللافتة في رمضان انتشار الأسواق وخيم الطعام ‏في الأماكن المفتوحة حيث يهوى أبناء بروناي الخروج بأعداد كبيرة لشراء وجبات الإفطار وتناولها في ‏الحدائق العامة التي تطل على مناظر خلابة أو محيط مسجد السلطان عمر علي سيف الدين".‏

ترجمة الخطبة

ويُشير زيدان الذي يعمل كمصور في شركة خاصة إلى الإقبال الواسع على جميع الصلوات في المساجد ‏وخاصة التراويح خلال رمضان موضحا أن إمام المسجد يذكر الخطبة باللغة الرسمي في بروناي وهي الملايو وعندما يقرأ بعض الأحاديث باللغة العربية يقوم بترجمتها للمصلين".‏

وعن الجالية المصرية والعربية في بروناي يذكر زيدان لموقع "سكاي نيوز عربية": "نعمل على تنظيم إفطار رمضاني في كل عام، يأتي الجميع وبصحبتهم الأكلات المصرية، كانت الأعداد قليلة لكن زادت مع ‏إنشاء مصنع للأسمدة يعتمد على المصريين، لذلك باتت اللقاءات أكثر بهجة من ذي قبل".‏

ويختتم زيدان حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "مع انتهاء شهر رمضان الكريم يتم الإعلان عن ‏جوائز قيمة للغاية للفائزين في مسابقات تحفيظ القرآن الكريم، وتظهر الزينة في الشوارع احتفالا بعيد ‏الفطر المبارك لتشهد بروناي احتفالية كبرى ترسم البسمة على وجوه الكبار والصغار في المكان".‏