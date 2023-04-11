تبدأ قصة تحويل زهور النارنج إلى ماء عطر وبفوائد صحية مع موسم جني الزهور البيضاء في شهر أبريل حيث يتم قطفها بعناية فائقة في ساعات الصباح الأولى، ثم تقطيرها بوسائل تقليدية.

كيف يتم تقطير زهور النارنج؟

يعد تقطير الزهور هو من أشهر الحرف التقليدية في المنطقة التي تنتعش بشكل موسمي موفرة مورد رزق للكثير من العائلات، وحركة تجارية في مناطق نابل وبني خيار والحمامات ودار شعبان، وقد يحالف الحظ بعض منتجي زهور النارنج باستخلاص زيتها الخالص المعروف باسم "النيرولي"، وتصديره إلى الدول الأوروبية حيث يتحول إلى مادة خام لأفخم العطور الباريسية.

وتحدثنا السيدة عزيزة عبيد المختصة في تقطير زهور النارنج بطريقة تقليدية منّذ سنوات قائلة:

يهل "موسم الزهر في منتصف فصل الربيع حين يكتمل نمو زهور النارنج البيضاء، فالبراعم الصغيرة لا تنتج عطرا جيدا عكس الزهور المتفتحة".

تعلمت الحرفة من والدي كنا نقتني الزهور من الفلاحي، ونقطرها عن طريق البخار بطريقة تقليدية لاستخراج ماءها.

تعلمت الحرفة من والدي كنا نقتني الزهور من الفلاحي، ونقطرها عن طريق البخار بطريقة تقليدية لاستخراج ماءها. قضيت في هذه الحرفة 38 سنة وعلمتها لبناتي، إنها عمل موسمي مكلف ودقيق وقد تعودت طيلة السنوات أن أقطر نباتات مختلفة حسب المواسم الفلاحية ومنها النارنج والاكليل والورد البلدي والنعناع وغيرها من النباتات الطبيعية، ولكن كل نبتة تتطلب تقنيات مختلفة وعناية خاصة ومن خصوصيات تقطير زهور النارنج وضعها على نار خفيفة مع كميات قليلة من الماء، حيث يتطلب إعداد لتر من ماء الزهر كيلوغرامين من زهور النارنج وأسرار أخرى لا نبوح بها ونتوارثها أبا عن جد".

نجحت السيدة عزيزة أيضا في تحويل ماء الزهر إلى صابون طبيعي ومواد تجميل بيولوجية.

نجحت السيدة عزيزة أيضا في تحويل ماء الزهر إلى صابون طبيعي ومواد تجميل بيولوجية. يتواصل معي بعض المستخدمين من خارج تونس لاقتناء حاجتهم السنوية من الزهور المقطرة لاستعمالها في المأكولات و في القهوة و للعلاج فالزهر هو عطر تونس المميز".

أصل النارنج

رانية منصور المختصة في تثمين الموروث الغذائي لمدينة نابل:

زهرة النارنج قدمت إلى تونس من الأندلس، ووجدت مزارعها قرب البحر شمال شرقي تونس مقاما طيبا حتى أثمرت زهورا بجودة عالية وعالمية يتنافس في الحصول عليها مصنعي العطور عبر العالم، وساهمت في توفير مورد رزق لأكثر من 3500 عائلة في المنطقة.

استخراج ماء زهر فواح "يتطلب الحفاظ على الطريقة التقليدية في التقطير باستعمال أوان من النحاس والفخار ومواد أولية طبيعية ".

نستعمل ماء الزهر في كل الأطباق وخاصة أطباق المناسبات السعيدة مثل طبق كسكسي باللحم وأطباق السمك والحلويات، إنه يمثل رائحة الفرحة بالنسبة لعائلتنا.

حرفة تقطير الزهر