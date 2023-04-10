وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الطائرة التي كانت القادمة من ليفربول واجهت "مشكلة ثانوية" في مقدمتها أثناء الهبوط.

ورصدت لقطات للطائرة أثناء ملامستها أرض المطار، حيث أدى احتكاك إطارها الأمامي بالأسفلت إلى اشتعال النيران، التي لم تمتد لما هو أبعد من ذلك لحسن الحظ.

وأعلن مطار دبلن على "تويتر" أن الركاب بقوا على متن الطائرة حتى توقفت تماما، مشيرا إلى أن المسعفين استقبلوا الركاب في المبنى ولم ترد أنباء عن إصابة أي منهم، بينما عولج شخص من "صدمة".

وتابع المطار: "استجابت دائرة حريق مطار دبلن، ونزل الركاب من الطائرة بشكل طبيعي".

وقالت "ريان إير" إن الطائرة "واجهة مشكلة فنية بسيطة" في المقدمة عند الهبوط، مضيفة أنها ستخضع لفحص من قبل المهندسين.