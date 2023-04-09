يقال إن ميغان ماركل دوقة ساسكس جلست مع الملكة خلال محادثة فردية، حيث قالت الملكة الراحلة إنها "مسرورة جدا لأن هاري وجد الحب أخيرا" بينما "رحبت بحرارة" بميغان في العائلة، حيث كتب روبرت جوبسون في كتابه الجديد "ملكنا".

وفقا لجوبسون، ذهبت الملكة لتنصح ميغان باللجوء إلى صوفي، كونتيسة ويسيكس، للحصول على الدعم داخل القصر، حينها ردت عليها ميغان: "لدي هاري".

قال جوبسون إن الملكة "فوجئت" بهذه الملاحظة.

كيت ميدلتون

ويتطرق الكتاب أيضا إلى مزيد من التفاصيل حول مشاعر زوجة ولي العهد الأمير وليام، كيت ميدلتون، حول فقرة "التجول في وندسور"، مع هاري وميغان، بعد وفاة الملكة.

وأشار الكتاب إلى أن التجول مع هاري وميغان بعد وفاة الملكة، كان "من أصعب الأشياء التي اضطرت كيت ميدلتون لفعلها".

في حين أن التجول معا قد يكون رمزا للوحدة، بعد وفاة محور النظام الملكي، أكد جوبسون أن المصادر أخبرته أن الأمر لم يكن كذلك.

وقال المؤلف إن مثل هذا العمل الجماعي كان "وهما" وكان بعيدا كل البعد عن الوحدة.