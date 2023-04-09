وتضمن المزاد الذي سجل رقما قياسيا عالميا، الذي نظمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بيع 35 رقما مميزا، منها 14 للوحات مركبات تابعة لـ"طرق دبي".

وشهد مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي بيع أغلى رقم لوحة مركبة في العالم بمبلغ 55 مليون درهم لرقم لوحة المركبة P7، محطما الرقم السابق وهو 52.2 مليون درهم، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيعود ريع المزاد لحملة "وقف المليار وجبة"، للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجا، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

وتهدف حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.