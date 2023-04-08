قائمة المسلسلات الجديدة التي انطلق عرضها بداية من الجمعة، تضم 8 أعمال لنجوم كبار، في مقدمتهم "تلث التلاتة" لغادة عبد الرازق، و"تغيير جو" لـ منة شلبي، و"تحت الوصاية" لـ منى زكي، و"جت سليمة" لـ دنيا سمير غانم، و"الصندوق" لـ أحمد داش وغيرها من الأعمال.

تزايدت تجربة المسلسلات القصيرة ذات الـ 10 و15 حلقة، بشكل كبير في موسم دراما رمضان، وسجلت التجربة الأولى لنجوم لامعين مثل منى زكي وغادة عبد الرازق ومنة شلبي؛ لكن السؤال الذي يطرحه الجمهور، هل تتصاعد التجربة من منطلق كونها جديدة، أم يعود الأمر لظروف ضيق الوقت وكذلك محدودية الناحية التمويلية.

زخم وحضور فني أكبر

الناقد الفني طارق الشناوي تحدث عن الأمر في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلاً:

إنّ تجربة مسلسلات الـ15 حلقة والـ10 حلقات، أثبتت نجاحها، والدليل على ذلك مسلسل "بطلوع الروح" الذي عُرض موسم دراما رمضان 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وتصدر الاستفتاءات، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من رمضان زخماً وحضوراً فنياً أكبر، ومستوى أعلى من الإبداع، لاسيما في ظل ظهور نجوم كبار على غرار أحمد السقا ومنى زكي ومنة شلبي وغادة عبد الرازق.

الاتجاه المتزايد نحو هذه النوعية من الأعمال الدرامية لا يعود إلى ظروف تمويلية، فأحياناً تكون تكلفة تلك المسلسلات أكبر من أعمال الـ30 حلقة، خاصة وأنه يتم بيع الأخيرة بمبالغ أكبر وتُدر عوائد مرتفعة، على عكس مسلسلات الـ15 حلقة.

من المتوقع أن يشهد موسم رمضان في الأعوام المقبلة، تزايد ظهور هذه النوعية من المسلسلات، دون التقيد بعدد معين من الحلقات، وسيصبح السيناريو والقالب الدرامي هو الحاكم في الأمر، على خلاف ما جرى في السنوات الماضية، حيث كان يتم توظيف السيناريو ليغطي عدد حلقات تناهز الـ30 حلقة.

المخرج حسني صالح يرى أن تجربة المسلسلات القصيرة، ذات الـ 10 و15 حلقة، بمثابة تجربة "جيدة ومشوقة"، مؤكداً أن العمل الجاد يفرض نفسه في أي وقت، ضارباً مثال بمسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى ذكي، المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم رمضان، قائلاً الجميع ينتظر رؤية العمل، لا سيّما بعد عرض الإعلان الترويجي الخاص بالمسلسل.

وأضاف حسني صالح في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه شخصياً ينتظر مسلسلات النصف الثاني من رمضان، ويتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً وتلقى استحسان الجمهور.

وبشأن ما إذا كان الاتجاه نحو هذه النوعية من المسلسلات، يعود إلى ضيق الوقت والانشغال بالمشاركة في أعمال متعددة بموسم رمضان 2023، أكد أن ذلك غير صحيح، وغالبية الفنانين الذين يظهرون في هذه الأعمال، لا يشاركون في أعمال أخرى بموسم رمضان، وبدؤوا التصوير منذ فترة كبيرة قبل حلول شهر رمضان.

ونوّه المخرج حسني صالح بأنه يتوقع نجاح الأعمال؛ لكن متابعة الجمهور لها الكلمة الأخيرة، كالأعمال التي بدأت العرض منذ بداية شهر رمضان، مشددا على أنّ الحلقات الأولى من الأعمال ستكون الفيصل في متابعة الجمهور أو الانصراف عنها ومتابعة غيرها.

السيناريو القوي يَحكم

من جانبه يؤكد الناقد الفني أحمد سعد الدين، أنّ أصل الدراما في ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي، كانت 15 حلقة فقط، إلا أن القطاع الخاص ولأسباب ربحية، حبذ مسلسلات الـ30 حلقة، على عكس قطاع عريض من الجمهور، الذي بات يرى فيها مللا، ومنح الأحداث أكبر من حجمها.

ويشير سعد الدين في حديثه مع "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه يتوقع نجاح مسلسلات الـ 10 و15 حلقة، لما بها من أحداث سريعة تلقى استحسان ورواج لدى الجمهور.

وحول تأثير عرض تلك الأعمال، على الأخرى التي بدأ عرضها منذ أول رمضان، قال الناقد الفني، إن الحاسم في الأمر هو السيناريو القوي، فهو الذي يجذب الجمهور أو يجعله ينصرف عن العمل، والأساس هو مضمون العمل المُقدم.

واختتم أحمد سعد الدين بالإشارة إلى أن ظهور المنصات الرقمية، وتجربة مسلسلات الـ6 و10 و15 حلقة، وتقبلها بشكل كبير لدى الجمهور، حَرك المياه الراكدة في الوسط الفني، متوقعاً أن يزداد ظهور هذه النوعية من المسلسلات بشكل كبير في الفترة المقبلة.

أبرز مسلسلات النصف الثاني من رمضان

تغيير جو

تطل النجمة منة شلبي، اعتباراً من يوم الجمعة 16 رمضان، من خلال مسلسل "تغيير جو"، وتدور أحداثه في إطار درامي رومانسي اجتماعي، حيث تتعرض منة شلبي خلال الأحداث للعديد من الأزمات، وتظهر شلبي بشخصية شريفة مهندسة الديكور التي تتعرض لأزمات اجتماعية عديدة.

تحت الوصاية

الفنانة منى زكي، تعود للظهور في موسم رمضان بعد غيابها العام الماضي، من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، والذي أثار جدلا كبيرا في مصر بعد عرض الإعلان الترويجي الخاص به.

وتجسد منى زكي في العمل، دور سيدة اضطرت إلى العيش كالرجال من أجل العمل ورعاية أسرتها، حيث تقود مركب صيد في البحر بحثا عن رزق أولادها.

تلت التلاتة

الفنانة غادة عبد الرازق تظهر في النصف الثاني من رمضان، في مسلسل "تلت التلاتة"، حيث تجسد من خلاله 3 شخصيات توأم، ويشاركها البطولة مي سليم، أحمد مجدي، وليلى أحمد زاهر، وصلاح عبد الله، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.