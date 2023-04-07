ووثق مقطع فيديو اللحظات التي تلت عملية الطعن، التي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عشوائية أم متعمدة، إلى جانب تفاصيل المكالمة التي أجراها بوب لي لطلب المساعدة من الشرطة.

ماذا حدث في الحي الراقي؟

جريمة الطعن وقعت في حي "إيست كات" (East Cut) الراقي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، الذي لا تنتشر فيه الجريمة.

مقطع فيديو صورته كاميرات مراقبة في المنطقة، وثق ما حدث في اللحظات التي تلت تعرض لي لطعنتين في صدره.

اللقطات أظهرت لي وهو يسير في الشارع في حوالي الساعة 2:30 صباحا، ويشير إلى سيارة بيضاء اللون من طراز كامري، كانت متوقفة وتشغل أضواء الانتظار.

رفع لي قميصه، على الأغلب ليُري السائق جرحه ويطلب المساعدة، قبل أن يسقط على الأرض، إلا أن السيارة ابتعدت على الفور من المكان دون مساعدته.

نهض لي وعاود السير مجددا قبل أن يسقط على الأرض، أمام مبنى سكني يسمى "بورتسايد".

في مرحلة ما، اتصل لي برقم الطوارئ (911)، لطلب المساعدة.

الكلمات الأخيرة.. تفاصيل مكالمة الشرطة

وسائل إعلام أميركية نشرت تفاصيل المكالمة التي أجراها عملاق التكنولوجيا لطلب المساعدة، قبل أن يفقد الوعي.

في المكالمة، صرخ لي مرارا طلبا للمساعدة، قائلا إن شخصا ما طعنه، وأنه بحاجة للذهاب إلى المستشفى.

بعد المكالمة التي أُجريت في الساعة 2:34 صباحا، وصلت الشرطة إلى موقع الحادث خلال أقل من 6 دقائق.

الشرطة أكدت أنه كان فاقدا للوعي عندما وجده الضباط على الأرض.

توفي لي لاحقا بعد أن تم نقله إلى مستشفى سان فرانسيسكو العام.

ماذا قالت الشرطة؟

في أول تعليق علني له تناول جريمة القتل، رفض رئيس الشرطة في سان فرانسيسكو، بيل سكوت، القول ما إذا كان الطعن عشوائيا.

سكوت قال مساء الأربعاء: "ليس لدي ما أشاركه بعد. لا نريد أن نستبق الأمور وبالتأكيد لا نريد التكهن، لذلك سنكون مدروسين بشأن اتباع الأدلة وسنطرح ما سنطرحه في أقرب وقت ممكن".

سكوت أضاف في بيان لاحق: "أود أن أعبر عن أعمق التعازي لأسرة وأصدقاء وأحباء السيد لي. لا مكان لهذا النوع من الجرائم العنيفة ضد أي شخص في مدينتنا. أريد أن أؤكد للجميع أن محققينا يعملون بلا كلل لاعتقال (المنفذ) وإحقاق العدالة للسيد لي وأحبائه، تماما كما نحاول القيام بكل جريمة قتل تحدث في مدينتنا ".

من هو بوب لي؟