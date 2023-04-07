ونعتها نقابة المهن التمثيلية في بيان كما نعاها عدد من زملائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثل صلاح عبد الله والممثلة سهر الصايغ والممثل يوسف الشريف والمذيعة إيمان الحصري.

وكان بعض أصدقاء الراحلة قد كشفوا في مارس عن خضوعها للعلاج داخل أحد المستشفيات، وناشدوا محبيها الدعاء لها بالشفاء.

من هي شيرين الطحان؟