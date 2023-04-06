عن مسلسلات الـ10 حلقات والـ15 حلقة والإنتاج الغزير من المنصات على مدار العام، أكد: "تلك الأعمال لا توفر المجهود كما يظن البعض، ولكنه في رأيي يوفّر جودة وإتقان أكبر، خصوصاً في الكوميديا بعيداً عن التطويل، ولذلك أحببت جداً فكرة الـ15 حلقة والتي توفر تنوعاً وأفكاراً جيدة الصنع طوال السنة من خلال التلفزيون أو المنصات".