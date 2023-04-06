وذكر مركز الفلك الدولي في بيان أنه من المتوقع اختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي.

وقال مدير المركز، محمد عودة، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال الخميس 20 أبريل، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع أنحاء قارتي آسيا وأستراليا.

وأضاف أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأميركيتين.

وأضاف أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي الخميس 20 أبريل، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء الشهر في اليوم التالي.

وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط، أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أبريل.