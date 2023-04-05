ويظهر الفيديو قطة تتسلل بين المصلين وتصعد إلى كتف إمام، كان يصلي بالناس التراويح، في مسجد "بكر الصديق" في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر.

وبعد وقوف القطة لوقت قصير على كتف إمام المسجد، قفزت وانسحبت بهدوء.

ونشر الإمام والقارئ وليد مهساس الفيديو على صفحته على فيسبوك وعلق عليه بالقول: "سبحان الله.. حتى الحيوانات تخشع لكلام الله".

وأثار الفيديو أكثر من 30 ألف إعجاب و2500 تعليق ونحو 8 آلاف إعادة مشاركة، إلى جانب انتشاره الكبير في عدد من المنصات الاجتماعية، مثل إنستغرام وتويتر.

وقال أحد المعلقين: "وكأن القط أحن الى صوتك الرائع"، فيما ذكر آخر: "وكأن القطة أرادت ان تشكرك على تلاوة القرآن الكريم بصوت تحن له الأذن".

وأشار معلق آخر: "الذي أعجبني في الأمر هو خشوع الإمام وثباته في صلاته".