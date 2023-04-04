هذه المصممة الفلسطينية تدمج ألوانا وزخارف تقليدية لفوانيس رمضان، كما تضيف لمسة تعكس تاريخ وهوية فلسطين لأحد أقدم الزينات الرئيسية في المنازل والشوارع خلال شهر الصوم.

وقالت سحر حرز الله: "أتت فكرة الفوانيس من خلال تطوير الفانوس العادي، أردنا إحياء التراث بنفس الوقت، كي يكون جامعا ما بين فانوس رمضان وإحياء التراث الفلسطيني في مشغولاتنا".

وأضافت سحر: "بالنسبة لرمضان في غزة إنه رغم الحزن والأسى في البلاد نفسها والحصار والإغلاقات لكن الناس رغما عن ذلك تهتم في الاحتفالات، تحاول قدر الإمكان أن تدخل الفرحة ع البيوت".

زينة رمضان لاقت اهتماما كبيرا في فلسطين، فهي تنتشر في البيوت والأسواق وحتى الشوارع التي تزدحم بالزينات ذات الطابع الخاص مثل الفوانيس والنجوم والأهلة.