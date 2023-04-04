وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الشاحنة وهي تصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.

وقالت شركة الطيران "فيفا إيروبوس" في بيان، إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام لطائرة أخرى في المنطقة المجاورة عندما فقد وعيه فجأة.

وأضاف البيان: "تسبب الحادث بأضرار في الطائرة، ولم يصب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة".