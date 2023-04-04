وأثار المسلسل الذي تقوم ببطولته الممثلة السورية كاريس بشار وجورج خباز وأحمد قعبور وعابد فهم ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من إشارات "عنصرية".

وحول ذلك، قال الفنان أحمد قعبور الذي يشارك في المسلسل، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "يحق لأي كاتب قصة أو مسلسل درامي اختيار الموضوع وطريقة طرحه ومناقشته بالشكل الذي يناسبه".

وأضاف قعبور: "المشهد الذي وصف بالعنصرية واقعي جدا، ويعبّر عن وجع الشعبين اللبناني والسوري نتيجة الضغوطات الكبيرة التي يعيشها كل من الشعبين".

وتابع: "طالما يسلط المخرج في المسلسل الضوء على خطاب العنصرية والكراهية فهذا يعد من الأعمال الجريئة ولا يجعله مدانا أو سلبيا".

وعن دوره في المسلسل، قال قعبور: "أحببت دوري في المسلسل لأنه يشبهني. أجسد شخصية رجل موسيقي لبناني فُقد خلال إحدى جولات الحرب التي عصفت في لبنان بحقبة الثمانينات. الشخصية التي ألعبها في المسلسل تحضر من الموت للفت نظر الابن (الفنان جورج خباز) إلى العديد من الذكريات والنصائح".

وشدد الفنان اللبناني على أن "ما يعنيني من السياق الدرامي هو الوجع المشترك ومحاولة اكتشافه والدخول في ثناياه".