لقطة فريدة

أظهر مقطع مصور اللحظة التي ضربت فيه الصاعقة، المبنى الأعلى في الولايات المتحدة، كما شارك مغردون على تويتر بعض الصور التي وثقت ذلك المشهد.

حصد المقطع أكثر من مليوني مشاهدة وأكثر من 14000 إعجاب في مدة زمنية قياسية.

قال أحد المعلقين: "ربما هي من أكثر لقطات صواعق البرق التي لا تصدق مشاهدتها على الإطلاق".

وكانت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في أميركا قد حذرت في وقت سابق من عاصفة رعدية ستضرب مناطق من ولايات كونتيكت وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك.

كما حذرت المواطنين من احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة.