وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن الأمر يتعلق بمخدر جديد ينتشر في شوارع بعض الولايات الأميركية يعمل على تخفيض معدل ضربات قلب متناوله ويجعل منه شخصا خطرا على نفسه والآخرين، وقد يؤدي إلى هلاكه أحيانا.

هذا ما يجب أن تعرفه

المخدر يعرف باسم "tranq" أو "مخدر الزومبي"، ويعد مزيجا من مادة الزيلازين، التي تستخدم لتهدئة الحيوانات الضخمة، مثل الخيول، وتخلط مع مادة الفنتانيل، أخطر أنواع المخدرات.

يصبح هذا المزيج مميتا ويتحول المدمن عليه إلى ما يشبه الموتى الأحياء، الذين يعرفوا بـ"الزومبي".

أعراضه تبدأ بضيق في التنفس ووقف إمدادات الدم ويترتب عليه تعفن في طبقات الجلد، قد تصل إلى بتر الأطراف.