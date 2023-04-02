في تطبيق عملي للتكاتف من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، تبرع أطفال مدينة تلا بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة، بما جمعوه من أموال في حصالاتهم على مدى أشهر، من أجل شراء لبس العيد لأقرانهم الأيتام.