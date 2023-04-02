وتحدث أحمد فهمي في حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية" عن أسباب خوضه هذه المُغامرة الفنية، رغم اختلاف الشخصية عن طبيعته، قائلاً: "هذه النوعية من الأعمال مختلفة عني تمامًا، فأنا أميل لتقديم نوعية بعينها من الأعمال الكوميدية، لكن عندما تحدث معي المخرج خالد يوسف في جلسة مطولة عن تفاصيل العمل، تحمست على الفور، نظرًا لثقتي الكبيرة فيه".

وأضاف: "بعد حديثي مع خالد يوسف، علمت أن الفنان أحمد السعدني هو المُرشح لشخصية "حامد" في "العصر القديم"، فاتصلت به على الفور، وتحدثت معه بضرورة الموافقة على هذا الدور، نظرًا لاختلاف وضخامة هذا العمل، وتحدث معي بأن لديه عملا آخرا اتفق على تنفيذه، لكنه أيضًا غيّر رأيه عندما جلس مع خالد يوسف، واقتنع تمامًا بضرورة تنفيذ هذا العمل، وهو الأمر نفسه الذي حدث معي".

عودة أحمد السعدني

وتحدث متابعًا عن تفاصيل شخصية "حامد": "-حامد- شخصية بسيطة، يبحث طوال الأحداث عن سر السلطان، وتدفعه الأحداث لمحاولات كشف سر الورقة القديمة التي عثر عليها، لمعرفة تاريخ السلطان حامد، وفي العصر الآخر الذي نتحدث عنه، يرصد فترة هامة في تاريخ مصر".

وعن قراءته للقصة الأصلية للأديب يوسف السباعي، والمأخوذ عنها هذا العمل، رد قائلاً:" بصراحة شديدة لم أقرأ قصة الأديب يوسف السباعي، فالمُخرج خالد يوسف، قدم مُعالجة متميزة لهذا العمل وسيناريو وحوار جعلني أعلم كافة التفاصيل والأمور الخاصة بتفاصيل الأحداث، هذا بالإضافة إلى حديثه معي في بداية التحضيرات عن كافة التفاصيل، وعندما يتحدث خالد يوسف عن العمل لا يترك صغيرة ولا كبيرة".

غياب عامين

وتطرق أحمد فهمي إلى العمل في رمضان كل عام قائلا: "التواجد في موسم دراما رمضان هو أمر جيد بالتأكيد، لكن ليس بالضرورة أن يحدث هذا كل عام، المعيار المهم في ذلك هو وجود العمل المناسب والمختلف، ففكرة التواجد لمجرد التواجد ضارة، فأنا ابتعدت عن المشاركة في دراما رمضان على مدار العامين الماضيين بحثًا عن عمل جيد ومُتكامل، إلى أن وجدت "سره الباتع".

وعن التعامل مع خالد يوسف كمخرج قال: "أكثر ما يعجبني فيه أنه دقيق، منضبط، متفان في عمله".

وأضاف: "خالد يوسف من المخرجين القلائل الذين يبذلون مجهودًا كبيرًا من أجل نجاح عملهم، ولديه القدرة على السيطرة على الأعداد الضخمة التي شاركت بالمسلسل، فهناك أكثر من 600 ممثل ثانوي، هذا بالإضافة إلى الأبطال الرئيسيين، وهذا يتطلب مُخرج لديه شخصية قوية، وحسن إدارة لكل هذه الأعداد، بخلاف العناصر الأخرى التي يشرف عليها، وكنت أتعجب كثيرًا من قدرته على مواصلة التصوير بهذه الدقة دون الشكوى من تأثير ذلك عليه".

سوبر هيرو مصري

وعن الضجة الكبيرة التي أحدثها إعلان المُنتج أحمد السبكي عن التحضير لفيلم "الرجل العناب"، ليصبح أول فيلم سوبر هيرو مصري، علق فهمي قائلاً: "تفاجأت من ردود الفعل التي حدثت عبر مواقع التواصل فور إعلان المنتج أحمد السبكي عن هذا الفيلم، وقد تعاقدت معه على بطولة فيلمين، وعندما وجد الضجة التي حدثت مع الإعلان عن فيلم "الرجل العناب"، قرر وأصر أن يبدأ في التحضير مباشرة لهذا الفيلم أولا".

وأشار إلى أنه ينتظر عرض مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكي مع زوجته هنا الزاهد، التي تنتظر عرض المسلسل بفارغ الصبر، وأنه يحرص حاليًا على مشاهدة الأعمال ذات الطابع الكوميدي.

السّفاح ومستر إكس

وعن مدى تقبله لأي انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علق قائلاً: "أتقبل دائمًا كافة الآراء بصدر رحب، ولا توجد لدي أزمة في ذلك، لكن أجد مشكلة عندما أشعر أن هناك من يتعمد إثارة الآراء ضدي، وللأسف هناك أشخاص متخصصون في هذا الأمر، هناك أشخاص بعينهم يعلمهم الجميع، هم من يقدمون دائمًا على مثل هذه الأفعال التي تسيء للفنانين".

واختتم أحمد فهمي حديثه بأنه ينتظر عرض مسلسله "السفاح" عبر إحدى المنصات، موضحًا أن هذا العمل تم تنفيذه بتقنيات سينمائية، كما ينتظر عرض فيلم "مستر إكس" في عيد الأضحى المُقبل، وأكد أن قصة وتركيبة هذا الفيلم "ستكون مُختلفة تمامًا عن أعماله السابقة".