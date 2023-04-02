ويتحدث مفتي أوكرانيا لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "نحرص في رمضان على إقامة عدد من النشاطات ‏الخاصة بالشهر الفضيل، من أبرزها إقامة حفل إفطار وموائد للمسلمين من مختلف الجنسيات ‏والأعراق داخل مسجد الرحمة وعدد من المصليات المحيطة، وهذا العام رغبنا في تكرار التجربة رغم ‏الأوضاع الصعبة في البلاد".‏

ويضيف تميم: "أرسلنا مئات الدعوات إلى المسلمين المتواجدين في كييف والمدن ‏القريبة، كما حضر الإفطار عدد من الدبلوماسيين من بينهم سفراء مصر وفلسطين والعراق وليبيا ‏وباكستان فضلا عن ممثلين عن الجاليات المسلمة وقيادات في الحكومة الأوكرانية والهيئات الأكاديمية".‏

ويتابع مفتي أوكرانيا: "شارك فريق من المتطوعين في إعداد الطعام وتوزيعه خلال حفل الإفطار، نحن ‏نفتح أبوابنا لمن يرغب في المشاركة من أبناء الجالية الإسلامية في أوكرانيا، هي فرصة جيدة للتعاون بين ‏الجميع في ظل تناقص أعداد المقيمين من المسلمين بعد اندلاع الحرب".‏

ويوضح اهتمام الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا بتوفير وجبات ومواد ‏غذائية وإرسالها إلى عدد من المسلمين في بيوتهم من الذين لم ينجحوا في الوصول إلى مسجد الرحمة بسبب ‏حدوث ظرف طارئ أو عدم قدرتهم على الخروج أو كانوا من المحتاجين وكبار السن.‏

ويردف تميم: "نستكمل خلال شهر رمضان الكريم رسالتنا ‏في نشر علم الدين وتوضيح مفاهيم الإسلام الصحيح كما نحذرهم من الحركات المتطرفة وأفكارها ‏الهدامة".‏

ويسترسل: "بعد الإفطار، ننخرط في الدروس الدينية وإقامة صلاة ‏التراويح في مسجد العاصمة الأوكرانية بجانب تلقي استفسارات الحضور الدينية، وكانت الأسئلة تدور حول ‏مسائل متعلقة بالصيام وأحكامه وكيفية التمكن من علوم الدين بصورة صحيحة".‏

ليلة سعيدة

ويؤكد علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، الذي حضر حفل الإفطار المقام بمدينة كييف، أنه ‏قضى ليلة سعيدة وسط رفاقه، موضحا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تلك التجربة فرصة جيدة لتخفيف ‏الضغوط على الجميع والتقاط الأنفاس بعيدا عن أخبار الحرب المنتشرة حولهم.‏

ويذكر فاروق: "حفل الإفطار كان غنيا بالتفاصيل التي تنشر الأجواء الإيجابية ‏حيث فوجئنا بترديد الأناشيد الدينية الخاصة بالاحتفال بشهر رمضان الكريم، ودارت مناقشات ودية ‏وممتعة بين الحضور فضلا عن الاستماع إلى الكلمة الطيبة التي ألقاها المفتي العام لمسلمي أوكرانيا".‏

ويضيف: "بعد مرور عام على الحرب صارت التجمعات قليلة للغاية، ‏لذلك نرى في شهر رمضان وحفل إفطار الجالية الإسلامية مساحة لرؤية الأصدقاء واستعادة المشاعر ‏العائلية التي نفتقدها نتيجة سفر ذوينا خارج أوكرانيا بعد اشتداد المعارك".‏

ويختتم رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا كلمته لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "سنحاول التجمع قدر ‏الإمكان خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، سنعمل على تنظيم حفل إفطار قريبا كما اعتدنا في ‏السنوات الماضية، تناول الطعام والصلاة معا لهما مفعول السحر في الغربة".‏