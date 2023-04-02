الباحث الصومالي، الدكتور مؤمن العالم، يروي لموقع "سكاي نيوز عربية"، بعضا من مظاهر وسمات الاحتفال بشهر رمضان في بلاده:

خلال رمضان تنتشر عادة "الحكّاء" أو "الحكواتي"؛ حيث يحرص الصغار والكبار على الجلوس حوله في حلقات والاستماع إلى القصص التي يرويها وتضفي عليهم البهجة، وغالبا ما تتناول قصص الأنبياء والصحابة والتابعين، وبعضها هذه الحلقات يقام على شاطئ المحيط الهندي .

خلال رمضان تنتشر عادة "الحكّاء" أو "الحكواتي"؛ حيث يحرص الصغار والكبار على الجلوس حوله في حلقات والاستماع إلى القصص التي يرويها وتضفي عليهم البهجة، وغالبا ما تتناول قصص الأنبياء والصحابة والتابعين، وبعضها هذه الحلقات يقام على شاطئ المحيط الهندي ضمن العادات الاجتماعية الإنارة الكثيفة سواء للشوارع أو وجهات المنازل أو المساجد والساحات العامة .

ضمن العادات الاجتماعية الإنارة الكثيفة سواء للشوارع أو وجهات المنازل أو المساجد والساحات العامة يحرص الكثير من الصوماليين على أداء صلاة التراويح، وغالبا ماتقام بعدها الدروس الدينية وحلقات قراءة القرآن الكريم، وفي بعض المساجد تقام هذه الدروس والحلقات قبل صلاة العشاء .

يحرص الكثير من الصوماليين على أداء صلاة التراويح، وغالبا ماتقام بعدها الدروس الدينية وحلقات قراءة القرآن الكريم، وفي بعض المساجد تقام هذه الدروس والحلقات قبل صلاة العشاء يقوم طلاب العلم الشرعيين بـ"سُبع صوم"، وهي هي عادة صومالية في رمضان، يتلو فيها الطلاب القرآن الكريم واحدا تلو الآخر لمدة 3 ساعات كل ليلة، وتحرص الأسرة التي تستضيفهم على ذبح "شاه" لهم .

موائد رمضان

فيما يخص عادات الطعام، سواء التقاليد المرتبطة به أو أطباق الطعام المشهورة، يقول مؤمن العالم:

الأسر ميسورة الحال تترك أبواب المنازل مفتوحة أثناء وقت الإفطار لاستقبال الصائمين من المحتاجين أو الفقراء .

الأسر ميسورة الحال تترك أبواب المنازل مفتوحة أثناء وقت الإفطار لاستقبال الصائمين من المحتاجين أو الفقراء غالبا ما يتناول الصائمون كوبا من التمر مع الماء، ثم يقومون لأداء صلاة المغرب وبعدها توضع مائدة الإفطار .

غالبا ما يتناول الصائمون كوبا من التمر مع الماء، ثم يقومون لأداء صلاة المغرب وبعدها توضع مائدة الإفطار أشهر الأطعمة الرمضانية على مائدة الإفطار هي "المكرونة" و "السنبوسة" و "الحبحب" و "الموز" و "لحم الضأن"، أما السحور فالطعام الأشهر هو العصيدة والتي تصنع من "طحين الذرة مع حليب الإبل ".

تاريخ الإسلام في الصومال