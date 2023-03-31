وتجسد هند بن جبارة دور الشابة هند، التي تدفعها والدتها إلى الزواج من "عمر المعطاوي" المنحدر من عائلة ميسورة الحال، والذي يفارق الحياة ويترك هند وهي حامل، لتواجه صراعات حول الميراث مع أهل زوجها.

وتشارك بن جبارة في بطولة الجزء الثاني من هذا العمل، إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم دنيا بوطازوت ومريم الزعيمي وربيع القاطي وسلوى زرهان وآخرون، وهو من تأليف فاتن يوسفي وإخراج علاء كعبون.

وفي حوارها مع موقع "سكاي نيوز عربية"، تتحدث بن جبارة عن ملامح شخصية هند في الجزء الثاني من "المكتوب"، وعن المعايير التي تعتمدها في اختيار أدوارها، إلى جانب مشاريعها الفنية المستقبلية.

هند في الجزء الثاني من "المكتوب"

عن شخصية هند في مسلسل "المكتوب"، تقول بن جبارة إن "الجزء الثاني من المسلسل هو إلى حد ما استمرار للدور الذي جسدته في الجزء الأول، والذي ظلت خلاله متمسكة بمبادئها".

وتضيف: "الشخصية ومع توالي الأحداث والتطورات، أبرزها وفاة زوجها، تدفعها للدخول في دوامة فارغة وصراعات نفسية كان من الصعب عليها تجاوزها".

وتكشف بن جبارة أن "من بين أبرز ما سيطبع شخصية هند، هو ظهور والدها في حياتها فجأة، مما سيكشف جانبا آخر من شخصية هند الطفلة".

نجاح العمل الدرامي

وارتباطا بالنجاح الذي حققه مسلسل "المكتوب" في جزئه الأول، تؤكد بن جبارة أنها "لم تكن تتوقع كل ذلك الحجم من التفاعل الكبير من قبل الجمهور، إلى درجة تحطيمه لأرقام المشاهدة على القناة الثانية المغربية".

وعن سبب نجاح المسلسل، تعتقد أن "الأمر يعود بالأساس إلى عنصر التشويق الذي طبع القصة، بالإضافة إلى كونه يمثل نقلة نوعية من حيث المواضيع التي استطاع تناولها، إلى جانب شخصياته المتباينة التي تغري بالمشاهدة".

وأكدت الفنانة المغربية على أن نجاح المسلسل كان "نتيجة الجهود التي بذلها فريق العمل، إلى جانب تسخير جميع الإمكانيات اللازمة للإنتاج"، متوقعة أن يحقق الجزء الثاني النجاح ذاته الذي حققه الجزء الأول.

وكان مسلسل "المكتوب" قد أثار جدل واسعا في جزئه الأول خلال موسم شهر رمضان المنصرم، بسبب معالجته لموضوع يرتبط بشخصية "الشيخة" (مغنية شعبية) ونظرة المجتمع لهذه المهنة.

اختيار الأدوار

وعما إذا كانت بن جبارة تشترط في الأدوار التي تؤديها مواصفات خاصة أو معايير محددة، تؤكد أنه "في ظل محدودية العروض التي تتيحها الدراما التلفزيونية والإنتاجات السينمائية، فإن الفنان في المغرب لا توجد لديه اختيارات كثيرة فيما يخص الأدوار التي يؤديها".

وتتابع: "رغم الفرص القليلة المتاحة في المجال، فإن ذلك لم يمنعني من عدم قبول عدد من الأدوار التي رأيت بأنها لم تكن تنسجم مع قيمي أو تحمل رسائل لا تتوافق مع مبادئي".

وتعتبر بن جبارة أن دورها في "المكتوب" كان من بين أبرز الأدوار التي قامت بتجسيدها خلال مشوارها الفني، مبررة ذلك بأن الدور "مكّنها من ولوج بيوت المغاربة، وجعلها تحظى بإشادة واسعة من قبل الجمهور".

مشاريع فنية

وحول جديدها الفني، تكشف بن جبارة أنه سيعرض لها قريبا فيلم سينمائي مع المخرجة جيهان بحار، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن يشارك في المهرجانات السينمائية قبل أن يعرض بقاعات السينما".

وتضيف أنها تقوم خلال شهر رمضان بجولة مسرحية تجوب مختلف المدن المغربية، ويتعلق الأمر بمسرحتين الأولى بعنوان "لاكار" (محطة القطار) والثانية تحمل عنوان "أمشاج".

وإلى جانب مسلسل "المكتوب"، تشارك بن جبارة في أعمال رمضانية أخرى، من بينها عملان في نطاق الكوميديا، هما "خو خواتاتو"، و"عافاك أ بابا".