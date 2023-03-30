الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، رمى بنفسه من سيارة دورية قام بسرقتها، على الطريق السريع في كاليفورنيا، بعد أن اشتدت مطاردة الشرطة له، وهي المطاردة التي بثت على الهواء مباشرة في الولايات المتحدة.

ويُظهر مقطع فيديو سارق السيارة وهو يقفز من مقعد السائق بينما كان يقود بسرعة 112 كم في الساعة.

اصطدم الرجل بالرصيف وضرب رأسه على الأرض، قبل أن ينزلق عدة أقدام على الطريق السريع.

واستمرت السيارة في المضي على الطريق السريع حتى اصطدمت بعمود خدمة.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى لكنه توفي بعد حوالي 4 ساعات متأثرا بجروح الوقوع من السيارة المسرعة.

ومن غير المعروف لماذا سرق الرجل سيارة الشرطة، وما السبب الذي دفعه لإلقاء نفسه في الطريق السريع.