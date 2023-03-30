ويعد ماكينزي أحد أشهر مصممي المعارك في السينما والمسلسلات المصرية حيث قام بتنفيذ مشاهد الحركة في ‏أعمال فنية كثيرة استقبلها الجمهور بالإعجاب والدهشة مثل الجزيرة والفيل الأزرق والمصلحة والعنكبوت وهروب ‏اضطراري وكيره والجن وما وراء الطبيعة وهجمة مرتدة والنمر.‏

وكشف ماكينزي لموقع "سكاي نيوز عربية" كواليس أصعب المشاهد المصورة في الأعمال الفنية الرمضانية وأبرز ‏التحديات التي واجهت فريقه خلال تصميم وتصوير تلك اللقطات الصعبة، وكيفية انتقاء مشاهد حركة ملاءمة لكل ‏عمل سواء تاريخي أو معاصر، بجانب أجواء التعاون مع مخرجين متميزين مثل أحمد سمير فرج ومحمد شاكر خضير.‏

وقال مصمم المعارك الجنوبي إفريقي لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا العام نشهد طفرة جديدة في صناعة مشاهد ‏‏(الآكشن) حيث أدرك الجميع بعد نجاح تجربة فيلم (كيرة والجن) للمخرج مروان حامد أن لدينا القدرة على تقديم ‏مستوى متقدم للغاية في لقطات الحركة وخاصة المتعلقة بأزمنة قديمة".‏

وأضاف ماكينزي: "في رسالة الإمام خضنا تجربة شاقة لإظهار معارك الخيول بصورة ‏جذابة، واحتاج الأمر لكثير من الجهد وساعات عمل طويلة للخروج بأفضل نتيجة، كما حرصنا على تصميم مواجهات ‏قتالية ذكية مع انتقال الكاميرا بانسيابية لجعل المشاهد أكثر مصداقية".‏

أزمة الخيول والفرسان

عن التحديات والصعوبات التي واجهته، قال ماكينزي: "واجهنا تحديا كبيرا في رسالة الإمام لعدم وجود عدد كاف من الخيول ‏والفرسان المدربين على مشاهد الحركة. كان على الجميع خوض تمارين مكثفة وبدقة عالية، والعمل أيضا بحذر ‏شديد لحماية الممثلين خلال تصوير المشاهد أمام الكاميرات".‏

وأوضح مصمم المعارك: "استمتعت بالعمل مع النجم خالد النبوي. هناك تفاهم كبير بيننا وثقة ‏متبادلة نظرا للمشاركة معا في أعمال عديدة خلال السنوات الفائتة. إنه ممثل رائع ولديه نهج حكيم للغاية في أداء ‏مشاهد الحركة، ويجني ثمار هذا من خلال إنجازاته المتواصلة".‏

حادث المداح

في الجزء الجديد من مسلسل المداح خاض ماكينزي تجربة مختلفة، مؤكدا أن ‏حادث السيارة الكبير في الحلقة الثالثة من أحداث العمل من المشاهد التي لا ينساها، منوها إلى أن التجربة تمت في ‏مدينة بيروت وسط ظروف عصيبة وانتهت بنتيجة لا تُصدق على حد وصفه.‏

وتابع ماكينزي قائلا: "كان هناك رغبة شديدة من الجميع لإظهار أفضل ‏اللقطات وخاصة المخرج أحمد سمير فرج. لقد صنعنا معا العديد من المسلسلات في الماضي وساعدنا ذلك على ‏الوصول سريعا لما أردنا تحقيقه، كما سعدت بالمجهود الضخم المبذول من حمادة هلال وعبد العزيز مخيون".‏

ويترقب الجمهور عرض مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ‏حيث انتشرت الكثير من التكهنات بشأنه عقب بث الإعلان التشويقي للعمل فضلا عن ظهور البوستر الرسمي له، ‏والأجواء المحيطة بالبطلة التي تخوض تجربة خاصة وسط الأمواج المتلاطمة.‏

وعن هذا العمل، قال ماكينزي: "دائما نجد صعوبة في تصوير المشاهد على متن قارب داخل البحر. ‏يستغرق الحصول على ما نحتاجه إلى 3 أضعاف العمل المعتاد نظرا لمواجهة الكثير من العوامل غير المستقرة التي ‏يجب التصرف معها بصبر وحكمة".‏

واختتم مصمم المعارك حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "أعرف منى زكي منذ عام 2006، هي ممثلة ‏رائعة ولم تخف أبدا من القيام بالدور المطلوب منها خلال أحداث (تحت الوصاية) ورأيت اهتمام المخرج محمد ‏شاكر بكافة التفاصيل من أجل خروج العمل بأفضل صورة ممكنة. أتشوق لعرضه في النصف الثاني من رمضان ‏والتعرف على آراء الجمهور".‏