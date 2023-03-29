ووثق مقطع فيديو الموقف الطريف، حيث كان الملك تشارلز يسير قرب الأشخاص الذين تجمعوا لرؤيته ومحاولة مصافحة يده، حتى ظهر بين الحشد رجل يحمل التاج الورقي من "برغر كينغ".

واقترب الرجل من الملك ومد يده لمصافحته وهو يحمل التاج الورقي، وما أن رآه الملك تشارلز حتى أشار بإصبعه إلى التاج ضاحكا، وصافح الرجل.

من جانبه، قال الرجل للملك: "هذا من أجلك، إذا كنت ترغب به"، ليضحك تشارلز ويرفض عرضه بلباقة، قائلا: "كلا أنا بخير"، بينما استمر في التحرك لمصافحة بقية المتواجدين.

وتحدث تشارلز إلى أشخاص آخرين من الحشد، كانوا يرتدون التيجان الورقية أيضا.

يشار إلى أن هذه الزيارة الأولى لتشارلز إلى ألمانيا، منذ أن أصبح ملكا عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.