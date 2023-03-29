ووقع الحادث على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بعدما تسبب تفكك إطار من سيارة إلى اصطدام مركبة أخرى به، ومن ثم تحليقها عاليا قبل أن تعود وتستقر على الطريق.

ويبدو في الفيديو تضرر سيارة "كيا" من نوع "سول" بعد انقلابها، وفقما ذكر موقع "غلوبال نيوز".

وأكدت الشرطة أن الحادث الخطير لم يسفر عن إصابة أحد بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن سائق السيارة الكبيرة تمكن من السيطرة عليها رغم أنها كانت تسير بثلاث عجلات.