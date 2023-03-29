وفي تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" عبرت آمال إبراهيم ميخائيل عن فرحتها بقرار النيابة العامة، مؤكدة "أن ابنها سيعود لحضنها خلال ساعات، بعدما ظنت أنها ستحرم منه للأبد".

من جانبه قال محامي أسرة الطفل شنودة بالتبني، نجيب جبرائيل، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن قرار النيابة "يعني تسليم الطفل مؤقتا وبشكل عاجل لهما كأسرة بديلة لحين استيفائهما الاشتراطات المنصوص عليها في قانون الطفل".

وأضاف: "قانون الطفل ينص على عدة اشتراطات لابد من توافرها في أي أسرة بديلة كي تتم الموافقة على طلبها بتبني طفل".

ووفق المحامي فإن الاشتراطات تتضمن "أن تكون ديانة الأسرة من نفس ديانة الطفل وأن تقدم الأسرة صحيفة الحالة الجنائية دوريا للجهة المختصة، وأن توفر البيئة الصالحة لرعاية الطفل، والعديد من الاشتراطات الأخرى كالقدرة على الإنفاق".

وتابع: "الاشتراطات تستغرق شهرين أو أكثر لتقديم الأوراق التي تفيد باستيفاء الأسرة لها، ولذلك قررت النيابة بشكل إنساني عاجل وموقت تسليم الطفل للأسرة التي عثرت عليه لحين استيفاء باقي الاشتراطات".

واختتم قائلا: "القرار لا يعني أن الطفل أصبح ابنا لهذه الأسرة، ولكنها أصبحت تقوم على رعايته تحت إشراف السلطات".

تفاصيل قرار النيابة بشأن الطفل شنودة