الصور التي تم تداولها للمائدة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية نالت إعجابا كبيرا وإرشادات كثيرة من المتابعين الذين أثنوا على حرص مؤسسة الأزهر على إكرام ضيوفها من الطلاب الوافدين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

مدير الجامع الأزهر، الدكتور هاني عودة، روى لموقع "سكاي نيوز عربية" قصة هذه المائدة الرمضانية الضخمة قائلا:

بدأت مائدة الجامع الأزهر الرمضانية في العام الماضي، ضمن مبادرة شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، وتوجيهاته بإفطار الطلاب الوافدين يوميا طوال شهر رمضان المبارك.

تم تقديم حوالي 70 ألف وجبة العام الماضي، وسيتم تقديم 120 ألف وجبة لهذا العام.

تقام المائدة في صحن الجامع الأزهر البالغة مساحته 70 مترا طول و60 مترا عرض، تتسع هذه المساحة لحوالي 3200 من الطلاب الذكور، بينما تم تخصيص الرواق العباسي، ورواق المغاربة بالجامع الأزهر ليستوعب 800 طالبة من الوافدات.

المدعوون إلى المائدة